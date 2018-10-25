北韓是否為國家？ 青瓦台支支吾吾：難界定...

南韓青瓦台發言人金宜謙（圖）今（25）日在記者會上，為昨日所說的「北韓非國家」爭議言論滅火，他坦言，從南韓憲法與國際法來看，北韓定位難以界定。（歐新社-埃菲社）

2018-10-25 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青瓦台發言人金宜謙今（25）日在記者會上，為昨日所說的「北韓非國家」爭議言論滅火，他坦言，從南韓憲法與國際法來看，北韓定位難以界定。

《韓聯社》報導，金宜謙昨日回應南韓在野黨依據該國憲法，主張「總統未經國會同意，批准南北韓軍事協議是違憲行為」的言論，引起北韓是否為國家的爭議。

他當時指出，締結條約的主體是國與國，而北韓在南韓憲法和法律中非屬國家，亦即，與北韓達成的協議和承諾等不屬於條約，因此不適用憲法，也不涉及違憲。

對此他今日解釋，昨日會稱北韓非國家，是從南韓憲法角度界定，但聯合國與國際法承認北韓是國家，因此北韓定位難以界定。

金宜謙強調，過去70年兩韓關係不能僅以法理就下結論，重要的是讓雙方走向和解、和平與繁榮；因此，國會應發揮建設性作用，而起點便是認真處理「板門店宣言」的批准案。

此外，對於有部分媒體報導稱，南韓政府正考慮在磋商達成一致後，由有關國家領導人簽屬終戰宣言一事，金宜謙表示，在北韓與美國正籌備「川金二會」及雙方高階會談期間，南韓政府還無具體談論發表終戰宣言的具體方式。

而對於年內是否仍有發表終戰宣言的可能，金宜謙僅答覆，目前需要談論的是「川金二會」議題等。