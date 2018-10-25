Google今紀念誰？《小鹿斑比》之父黃齊耀108歲冥誕

2018-10-25 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日打開Google搜尋引擎，可察覺首頁出現動畫，當中除Google商標外還可見1名男子，在沙灘抬頭看著飛揚中的風箏，其實這是在紀念迪士尼鉅作《小鹿斑比》動畫師黃齊耀的108歲冥誕。

黃齊耀為華裔美國人，出生於1910年10月25日，並於2016年12月30日往生，享嵩壽106歲，他在9歲那年跟隨家人從中國廣東搬去美國，當時因美國實施排華法案，幾經轉折才落腳洛杉磯，在就讀班傑明．富蘭克林國中（Benjamin Franklin Junior High School）被挖掘藝術天分，並申請到奧蒂斯藝術與設計學院（OTIS）的獎學金，毅然決然前去就讀。

黃齊耀畢業後前往好萊塢謀職，也先後在霍爾馬克卡片（Hallmark Cards）、華納兄弟影業公司（WB）負責藝術設計，並於1938年前往迪士尼擔任插畫藝術家，1942年創造出畢生最知名作品《小鹿斑比》，是繼《白雪公主》、《木偶奇遇記》、《幻想曲》、《小飛象》後迪士尼第5部經典動畫長片。

但黃齊耀在1942年加入動畫師罷工行動，迪士尼因此將他開除，黃就此回到華納兄弟服務26年至1968年，退休後時常自製藝術風箏，並在南加州聖莫妮卡海岸放風箏；為表揚黃對迪士尼影業的功勞，加州洛杉磯華美博物館（Chinese American Museum）在2001年對黃致上歷史締造者獎（Historymakers Award）。