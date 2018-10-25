日戰地記者遭囚3年獲釋 大嘆「如處地獄」

日本戰地記者安田純平，遭敘利亞武裝團體囚禁長達3年4個月，終於於昨（24）日獲釋。他在返回日本的飛機上受訪時形容，被監禁的日子「如處地獄。」（路透）

2018-10-25 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本戰地記者安田純平遭敘利亞武裝團體囚禁長達3年4個月，昨（24）日終於獲釋。他在返回日本的飛機上受訪時形容，被監禁的日子「如處地獄。」

綜合外電報導，安田純平2015年欲從土耳其偷渡進入敘利亞時，遭到「努斯拉陣線」（al-Nusra Front，今改稱「大敘利亞征服陣線」）綁架。期間曾多次受組織要求，拍影片向外界求救討贖金，可是影片中安田卻自稱「我是名字叫UMARU，我是韓國人。」安田解釋，如果他說自己是日本人，當其他被拘禁的人獲釋時，就可能會通報日本當局，使武裝分子的身分及所在地曝光，因此被禁止說出真實身分。至於名字是在囚禁過程中被迫改信伊斯蘭教時，為自己選了UMARU的名。

安田淳平回憶過去遭囚的日子，他直言：「就是地獄！無論是身理或心理上都是。只要每天一想到今天也不能獲釋，就逐漸變得無法控制自己。」期間也有幾次可能獲釋，卻又無疾而終。心灰意冷的安田，這次真的被釋放後，「會覺得自己真的獲釋了嗎？這心情很強烈。」直呼：「能夠回到日本，真的很開心，能重獲自由，真的很開心。」

本報稍早報導，傳安田純平的贖金是由卡達所支付，金額為300萬美元（約台幣9372萬），目的是為了要在國際社會博取好名聲。