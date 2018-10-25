澳洲「小丑大軍」放話 萬聖節展開大清洗

2018-10-25 16:36

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲每日郵報報導，臉書團體「雪梨小丑大清洗」（Clown Purge Sydney）揚言，要在10月31日萬聖節當天，再度回到雪梨街頭散佈恐慌。

「雪梨小丑大清洗」在臉書頁面上，張貼了多張恐怖的小丑照片，畫面詭異陰森，令人毛骨悚然，其中一則貼文引用萬聖節習俗寫到：「誰要不給糖果就搗蛋？」

去年，一個名為「澳洲小丑大清洗」（Clown Purge Australia）的臉書團體，也曾宣稱要集合50名小丑，威脅於萬聖節上街搗亂，令許多家長及小朋友陷入恐懼。

其實，這類小丑團體在西方行之有年。據信始於2016年，在美國南卡羅萊納州，一群人扮成小丑，試圖引誘小孩進入樹林，之後引發模仿效應。曾有一名男子戴著小丑面具，持刀在紐約地鐵追逐一名男孩。

在英國布里斯托，曾有男子裝扮成恐怖電影《牠》裡的邪惡小丑「潘尼懷斯」（Pennywise），騷擾一群運動中的青少女。

所幸，多數小丑活動都是惡作劇。針對今次恐嚇，澳洲新南威爾士州警方表示，預計不會有嚴重困擾，但家長應留意威脅，確保孩子的安全，陪伴及注意其下落等，鼓勵與友結伴。

西方文化中有所謂的「小丑恐懼症」（Coulrophobia），大多受到電影、小說等大眾娛樂影響，對小丑的形像產生畏懼，多數發生在孩童身上。