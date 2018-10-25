美中關係日趨緊張... 美前駐歐陸軍司令：15年內恐發生戰爭

2018-10-25 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國關係陷入緊張，前美國駐歐洲陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）警告，美國很有可能在15年內和中國發生戰爭。

根據《美聯社》報導，目前擔任華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）戰略分析專家的霍吉斯近日參加「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），他在論壇上表示，美國目前將更加關注太平洋及捍衛太平洋地區的利益，歐洲盟國在面對俄羅斯時，必須自己採取更多措施來防範俄羅斯。霍吉斯強調：「美國為了處理中國威脅，已無力兼顧歐洲與太平洋。」

針對近期美軍驅逐艦與中國軍艦在南海幾近擦撞的事件，霍吉斯認為這只是美中關係漸趨緊張、競爭日益激烈的跡象之一。霍吉斯指出，中國不斷竊取技術，並透過資助非洲及歐洲的計畫控制當地基礎建設，他還透露，北京在歐洲已控有超過10%港口。

霍吉斯強調：「美國需要十分強大的歐洲支柱。我認為15年內，美國極可能和中國開戰，但這並非不可避免。」談及地緣政治優先權不斷變化，霍吉斯表示美國對北約的承諾仍「不可動搖」，儘管川普有時會質疑歐洲軍事盟國的作用，但他確信川普政府仍然認為歐洲安全是美國的關鍵利益。