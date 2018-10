王岐山訪猶太屠殺紀念館 寫小紙條塞哭牆：和平！

2018-10-25 14:23

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家副主席王岐山,22日率領大型商業代表團訪問以色列,阿里巴巴創辦人馬雲也隨行。昨(24)日前往以色列猶太大屠殺紀念館(Yad Vashem)以及西牆(Western Wall)(或稱哭牆),並往牆內塞入寫著「和平(Peace)」的紙條。

綜合媒體報導,以色列猶太大屠殺紀念館是全球最大、最有影響力的大屠殺紀念館。紀念被納粹屠殺的600多萬名猶太人,而紀念館也是以色列遊客數量第二多的景點,僅次於哭牆。王岐山前往現場參觀,並在紀念禮堂擺放花束致意。

之後,身穿藍色西裝王岐山前往耶路撒冷猶太聖地「哭牆」,還戴上了黑色禮帽,因為依照猶太教義,男人頭頂不可直接指向天空,到哭牆等重要場所均須戴帽。而以色列外交部發言人納赫雄(Emmanuel Nahshon)在推特發文指出,王岐山依循以色列的古老傳統做了禱告,將寫有「和平(Peace)」字樣的祈禱紙條塞入牆中石縫。

JERUSALEM: #China 's Vice President Wang Qishan visits @yadvashem #Holocaust Memorial Center, lays a wreath at the Hall of Remembrance in menory of the six million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/iV7t4wPpmK

China’s Vice President Wang Qishan at the Wailing Wall in Jerusalem followed the ancient tradition and inserted a paper in the wall , with the word -“PEACE “. Thank you VP Wang for this message of hope, that we all share . ???????? ???????? pic.twitter.com/ECBiJuNT5l