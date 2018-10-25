馬雲訪以色列「內心沮喪」？ 郭文貴：因全家人被控制

郭文貴宣稱，馬雲全家人已經被中國共產黨政權控制。（路透資料照）

2018-10-25 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家副主席王岐山，22日率領中國大型商業代表團訪問以色列，並出席在耶路撒冷舉行的以色列創新峰會。其中，陪同王岐山訪問以色列的阿里巴巴創辦人馬雲，也備受外界關注。然而，中國流亡富商郭文貴爆料，馬雲此次出訪是被逼的，全家人也早已被中國控制，形容馬雲內心「非常沮喪，心情不好」。

郭文貴：馬雲全家人被控制

以色列創新峰會於10月24日至25日在耶路撒冷舉行，中國國家副主席王岐山、阿里巴巴創辦人馬雲皆親自出席。中國流亡富商郭文貴今日爆料，馬雲在以色列創新峰會上，「一看到鏡頭就挺胸，裝作很振作」，然而，「明顯看出來，跟著他的警衛像綁架他似的」，郭文貴聲稱，馬雲內心「非常沮喪，心情不好」，「他整個是被派來演戲的」，「家人都在國內被看著呢！」，由於家人被控制、阿里巴巴所有權被收回，馬雲充滿失落感。

郭文貴指出，王岐山此次出訪以色列，不會帶上真正的中國私人企業家，「王岐山會帶他不信任的人去嗎？把任何合同交給私人企業家嗎？他會把技術交到私人企業家手裡嗎？永遠不可能！」那麼，王岐山和以色列談商業合作，「誰來提供錢、誰來簽合同呢？」郭指出，實際上就是中國北方工業公司、中國保利集團公司等軍火商，而在網路技術、監控科技上的合作，就是馬雲負責。

批中國科技發展 只為皇權服務

除了再次提及馬雲，郭文貴也批評，中國在科技技術發展上，從來都不是福國利民。郭以中國四大發明：造紙術、指南針、火藥、印刷術為例，指出火藥當時在中國，是給皇帝表演看的，「讓皇帝享受，老百姓不能享受」；造紙術的發明，也只提供給皇帝畫畫使用。諷刺的是，火藥成為西方人打垮大清帝國的利器、造紙術、印刷術成為西方工業革命的重要因素。郭文貴說：「中國有幾樣東西是為老百姓服務？都是為了皇權的」。