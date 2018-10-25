940萬乘客個資外洩 國泰航空致歉：未遭不當使用

國泰航空24日宣布約940萬乘客個資外洩，國泰行政總裁何杲透過聲明致歉，強調目前沒有證據顯示有任何個資遭不當使用。（路透）

2018-10-25 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕國泰航空24日宣布約940萬乘客個資外洩，包含包括乘客姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵、地址、護照號碼及身分證號碼。國泰行政總裁何杲今（25日）透過聲明致歉，強調目前沒有證據顯示有任何個資遭不當使用。

何杲表示，今年3月公司首度查覺乘客個資出現漏洞後，已在第一時間採取行動防止事態更嚴重，並與業界網路安全公司展開調查，內部也不斷加密個資安全系統的控管，至5月初確認乘客個人資料曾被未授權取覽。

何杲強調，目前並無證據顯示有任何個資遭不當使用，且無任何乘客的飛行計畫等詳細資料被瀏覽，現正聯絡受影響的乘客，並已經通報香港警務處和有關當局。國泰航空特此成立專屬網站 ，可協助乘客確認個資是否受到保障，也提醒乘客，國泰航空不會主動要求乘客提供個人資料、密碼，呼籲乘客勿受騙。

外洩的乘客個資包括姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵及實際地址、護照號碼、身分證號碼、飛行常客計劃會員號碼、顧客服務備註及過往的飛行記錄資料，其中約86萬個護照號碼及24.5萬個香港身份證號碼被不當取覽；另有403張已逾期的信用卡號碼，及27張無安全碼的信用卡號碼，也受影響。