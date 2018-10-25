憂天主教被中共殲滅... 陳日君：教宗不了解共產黨！

香港退休樞機主教陳日君認為，教宗（見圖）不了解共產黨。（歐新社）

2018-10-25 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡與中國簽署協議，引起各界關注，香港退休樞機主教陳日君在美國時間24日投書《紐約時報》，質疑教宗方濟各不了解中國共產黨，與中國簽協議會讓中國真正的天主教被殲滅。

陳日君在文中認為，教宗是阿根廷人，他看到的南美洲國家，通常是軍政府和財主在壓迫窮人，教宗所屬的耶穌會教士和當地的共產黨也替貧民發聲，當地政府甚至稱耶穌會教士為共產主義者。但教宗不了解的是，當共產主義者取得政權，也會變成可怕的壓迫者，就像中國的共產黨一樣。

陳日君說，如果他是漫畫家，會畫出教宗屈膝在中國國家主席習近平面前，把上帝賜給教宗的天國鑰匙，拱手讓給習近平，哀求習近平承認教宗的地位。

他提到，包括他在內，一些真正了解中國的人士，在教宗上任後都被排除在決策圈外，教宗任命的國務卿帕洛林（Pietro Parolin），把中梵的外交成果看得比教會自身更重要，中梵協議只是使地下教會信徒陷入水深火熱，現在地下教會神父被迫勸信徒不要來望彌撒，以免遭政府逮捕。

陳再次強調，地下教會的30位主教若要被中國政府承認，都得加入愛國教會，這根本不能稱作地下和地上教會的合一，而是中國教會真正的末日，並呼籲地下教會信徒不要發動革命，共產政權不會天長地久，現在只能等待時機。