恐怖！想下地獄見撒旦 2女學生竟計畫殺同學割肉飲血...

2018-10-25 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間23日（週二），佛州傳出兩名巴托初中的女學生看完恐怖片後，竟興起謀殺同學的計畫，不僅攜帶利器到校，還想割肉飲血，所幸校方及時發現報警處理，才未釀成大禍。

綜合媒體報導，當地警方表示，一名學生向老師通報，疑似聽到其中一名女生提及「有些不好的事」將在校園內發生，警方獲報派員戒備，校方人員啟動協尋，最後在盥洗室找到兩名企圖犯案、手持高腳杯的小女生，並帶往校長室問話。

報導指出，兩名女學生入校長室後被要求清空口袋，發現裡面竟有刀子、磨刀器，還疑似在書包內搜出披薩刀、菜刀，她們坦承計畫殺掉走進盥洗室的學生。警察局長霍爾（Joe Hall）指出，「11、12歲的她們說想幹掉15人，並埋伏在盥洗室等待個子較為嬌小的學生上門」。

報導提到，警方透露女學生上週末在家看恐怖電影時，策劃了該起陰謀，並自稱是撒旦的信徒，疑似打算用高腳杯啜飲受害者的血液，還曾討論過割劃喉嚨、吃人肉、將部分遺體放在校門口後自縊，宣誓書面文件中提到，「殺人使她們成為糟糕的罪人，確保其自我了結後能下地獄與撒旦同在」。

報導提及，事後警方已聯繫女學生的父母，告知孩子的狀況，相信家長對情節涉入、撒旦思想並不了解，警方也將兩人逮捕，控告其涉嫌謀殺、持有武器干擾校園安全等罪名，檢察官則在考慮要以未成年或成人身份將其起訴。據了解，她們未來很有可能會被踢出學校。

報導引述，其他學生家長聞訊，嚇得隔天紛紛讓心肝寶貝們待在家沒去上學。校方回應「我們了解此一事件擾亂大家的心情，校內有專業團隊協助教職員與學生們進行輔導」，並強調執法部門本週也會加強維安，還給校園一份寧靜。

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