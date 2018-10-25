中國解放軍勢力重整 傳對台主力部隊大崛起

中國軍中勢力重整，傳對台主力部隊崛起。圖為中國國家主席習近平。（歐新社）

2018-10-25 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平積極想要插手解放軍勢力，中國軍委前副主席郭伯雄及徐才厚落馬後，據報導，以二人為代表的西北軍（原蘭州軍區）、東北軍（原瀋陽軍區）跟著沒落，而新崛起勢力則是對台主力部隊的「東南軍」，及薄熙來下台後被重整後的「西南軍」等2大勢力。

中國解放軍山頭勢力濃厚，郭伯雄因早年從西北發跡，被稱「西北狼」，徐才厚則以東北為基地，被稱為「東北虎」；兩人先後落馬，勢力跟著沒落。

《明報》報導，新崛起2大勢力，「東南軍」是指原31集團軍（現73集團軍），「西南軍」則是指原14集團軍（現75集團軍）。

報導指出，原31集團軍軍部長期駐紮福建廈門，是中國針對台海的主力部隊，其軍出身將領也是獲得習近平特別偏愛；現有的高級將領中，包括中央軍委委員兼軍委政工部主任苗華、陸軍司令韓衛國、武警部隊司令王寧、武警部隊政委朱生嶺、國防大學校長鄭和、軍委訓管部部長黎火輝、陸軍副司令張明才、支援部隊副司令饒開勛、武警部隊副司令王兵、成都軍區善後辦主任周小周、陸軍副政委刁國新、南部戰區副司令兼參謀長劉亞永等，都出身原31集團軍。

而原14集團軍前身是中共元老薄一波的嫡系部隊，軍部設在雲南昆明，與前重慶市長薄熙來的關係緊密，薄熙來落馬之後，習近平進行軍改，清洗相關的勢力，已在2017年被證實裁撤，人馬整個被打散重編，一部分進入新編第75集團軍、一部分在第77軍。