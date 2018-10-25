台鐵2年出軌25次 日網友：台灣人沒危機感只會扯政治

許多日本網友認為台鐵的體制有重大問題，也有人說重話認為「台灣人毫無危機意識」。（資料圖）

2018-10-25 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻覆震驚社會大眾，做為製造商的日本也相當關心此事，各大媒體如NHK、共同社、讀賣新聞、每日、朝日、產經新聞皆關注報導。而昨（24）日立法院的質詢也躍上版面，許多日本網友認為台鐵的體制有重大問題，也有人說重話認為「台灣人毫無危機意識」，「什麼都扯成政治的錯，互相推缷責任，就是不承認自己的想法太天真。」

據《產經新聞》報導，昨（24）日立法院交通委員會上質詢中，台鐵局長證實台鐵在2年內曾發生25起脫軌事故，其中有12次是正線出軌。雖然台鐵指向司機超速為「人為疏失」，但遭立委輪番砲轟，被質疑是安管體制有漏洞。而雖然台鐵內部有專門調查事故的「行車保安委員會」，卻從不公布調查報告，在立委砲轟後，去年才上網公布2013年至今的調查報告。此次事件後，立委更批行保會是「球員兼裁判」，無法解決問題。

報導指出，在2016年6月，台鐵花東路段就曾發生兩起出軌意外，監察院發現事故起因於台鐵養護作業品質不佳、未落實檢查，追查後得知27名人員中，有一半以上資歷未滿3年，且因台鐵不重視道班人員夜間工作的沉重壓力及風險，造成技術團隊內部士氣低落，嚴重危及台鐵行車安全。之後對於台鐵管理疏失，監察院要求交出改善報告書，當時也有聲音指出，過去23年來台鐵因政治因素未漲過票價，才造成財政惡化與人力不足。

對此，許多日本網友也發表意見，皆認為問題是不重視安全的態度，以及台鐵的體制與系統才是最大事故原因：「台灣的電車票價真的都很便宜，近程的話才幾十塊日幣，雖然票價漲不上去，但是不把錢花在安全上的體制也有問題吧」。

「2年內出軌25次的頻率真的太高，必須得正視台鐵管理系統有迫在眉睫的問題，即使如此卻把問題推給司機或其他人為過失，敷衍的處理方式根本沒解決問題，才是造成這次慘劇最有可能的原因」、「除此之外，調查事故原因的機關，內部成員不是由獨立於台鐵的公正第三者所組成，這才是最大問題」、「為了不要留下後患，不能只是讓該負責的人辭職就了事，必須得徹底、客觀與公正地查明事故真相」。

還有網友不只針對台鐵，而是直接對於台灣人不重視安全的態度說重話：「糟糕的不只是台鐵，日本人差不多該查覺到台灣沒什麼安全性，許多大事就是台灣人無視安全才造成的，這次剛好是人禍造成鐵道事故，我最怕的還是台北等都市發生大地震，那才真的無法想像。都市建築物大多是違章所以不用提強度、沒有逃生梯、窗戶都用鐵條封起來逃不出去，小巷內都是違停，消防車根本進不去」。

「台灣人非常沒有危機意識，即使有也只是在沒意義的地方砸錢，再來就是什麼都扯成政治的錯，互相推卸責任，就是不承認自己的想法太天真。」