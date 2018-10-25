王岐山訪以色列 郭文貴爆內幕：購買軍火、監控技術、洗錢…

中國國家副主席王岐山今日在以色列創新峰會發表演說。（法新社）

2018-10-25 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家副主席王岐山，22日率領包含阿里巴巴創辦人馬雲在內的大型商業代表團訪問以色列，王岐山今天也在耶路撒冷舉行的以色列創新峰會發表主題演說，大談創新、投資。中國流亡富商郭文貴今天爆料，王岐山訪問以色列的目的，是偷取、盜取、買取以色列的先進技術，來更好的監控人民、維持中國共產黨政權的獨裁統治，更形容也是戰國時代政治家商鞅使用「愚民、弱民、控民」的法家統御之術。

郭文貴：以色列賣給中國核心監控技術

中國流亡富商郭文貴今日在直播中，展示王岐山在以色列創新峰會演說的現場畫面，郭文貴提供的畫面顯示，王岐山在演說中大談「中國製造2025」、「一帶一路」戰略，說中國打算在資訊科技技術、航空航太、海洋工程、新能源、新材料、先進機械製造等領域實現巨大進展，未來將在國際市場進行至少十兆人民幣的採購，呼籲以色列高科技公司，把握好投資中國的機會，與中國合作。

郭文貴指出，王岐山訪問以色列的真實目的，就是「掏美國人的肛」，也就是獲取以色列的高科技技術，「特別在軍事和維穩技術：管民和控民，監聽、跟蹤、殺人、屏蔽網絡這些核心技術」，郭文貴聲稱，以色列高科技公司長期賣給中國核心的監聽、監控技術，其技術設備主要是通過香港、澳門，再轉往中國，是一筆「巨大生意」，「以色列的技術，絕對很多方面是超過美國的」。

中國製造2025戰略 打著國家名義對外洗錢

郭文貴強調，所謂的「中國製造2025」戰略，實際上是打著國家的名義，對外洗錢，然後對中國內部金融經濟進行重新洗牌，「重新洗牌、製造恐懼，才能解決以前的騙和假、和社會上貧富懸殊的矛盾」，透過告訴大家貧富懸殊的問題，轉移視線達到財富重新分配的效果，「然後瞞天過海把王岐山、朱鎔基、江澤民、江志成等家族的錢合法洗到海外」。

郭文貴表示，中國政府通過一次一次的招商、洗牌、重新打開大門，就是要進行「權力私有化，財富公有化後的利益分贓」，更批評王岐山等中國領導階層，「他們服務的是中共的集權，維穩、統治、軍事擴張、洗錢、保護財富、抓捕，都是為這個服務的。」

引史達林、商鞅統御之術 比喻中國共產黨政權

郭文貴形容，現在的中國共產黨政權如蘇聯的史達林，利用恐懼來統治人民；也如同戰國時代的政治家商鞅，使用「愚民、弱民、恐民」的法家統御之術。然而，接下來西方世界對中國在軍事、金融、政治、文化上的行動，將超出所有人想像。郭文貴說：「中國共產黨，日子不長了」，要大家做好準備，「一切都是剛剛開始」。