社會主義帶來破壞和失敗 白宮：應丟入歷史的垃圾桶

白宮網站引述美國總統川普的一段話，「從蘇聯到古巴，再到委內瑞拉，無論採用了真正的社會主義還是共產主義，它都帶來了痛苦，毀滅性的破壞和失敗。」（法新社資料照）

2018-10-25 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮經濟顧問委員會（CEA）23日公布一份72頁的最新報告，批評中國、古巴和蘇聯等實行社會主義或共產主義的國家，帶來的破壞和失敗，警告美國社會主義和民主黨極左政策為美國經濟造成的危害。白宮更直接在推特上發文總結，「拋開政治，社會主義應該丟入歷史的垃圾桶。」

「在思想家馬克思（Karl Marx）生辰200週年之際，社會主義在美國的政治話語中捲土重來。」白宮經濟顧問委員會23日發表一篇名為「社會主義之機會成本」（The Opportunity Costs of Socialism）的報告，闡述社會主義意識形態對宏觀經濟的機會成本，包括生活水準和對美國聯邦預算的影響。

白宮網站引述美國總統川普的一段話，「從蘇聯到古巴，再到委內瑞拉，無論採用了真正的社會主義還是共產主義，它都帶來了痛苦，毀滅性的破壞和失敗。」

報告指出，過去和現在的社會主義支持者都將市場經濟中的收入分配描述為「剝削」（exploitation）的不公正結果，主張應該由廣泛的國家控制來糾正，解決方案包括單一支付者模式（Single Payer System）、高稅率（根據每個人的能力徵收），以及免費發放大部份商品和服務的公共政策（根據需求分配），但評估社會主義政策對經濟的影響時，認識到它們對生產和創新幾乎不存在物質激勵。

報告透過對毛澤東時代的中國、古巴和蘇聯進行調查，發現這些非民主政府控制了農業，承諾使糧食更加豐收，結果大大減少了糧食產量，導致數千萬人因飢餓而死亡。即使在民主的支持下和平地實施高度社會主義政策，國家機器及其對資源的集中控制、帶來的一系列激勵扭曲和訊息的問題，委內瑞拉目前就是這種情況，如果美國採用像委內瑞拉那樣的高度社會主義政策，長期美國的實際GDP將至少降低40%，也就是每人每年減少2.4萬美元收入。

研究表明，即使是經常被視為成功社會主義成功範例的北歐國家，也因使用社會主義政策而受到傷害，僅管北歐國家有大量「免費」的政府服務，但北歐國家的生活水平至少比美國低15%，如果美國在20世紀70年代採用類似北歐的政策，那麼現今美國的GDP將降低近20%。