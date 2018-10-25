川普愛用手機私聊 美媒爆：談話全遭中俄間諜竊聽！

川普愛用手機講電話。（美聯社）

2018-10-25 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普愛用手機通電話，根據外媒報導，中國和俄羅斯的情報間諜經常竊聽川普的談話內容，從中判斷川普政府的政策，雖然官員已對川普提出警告，但川普仍堅持要用手機講電話。

《紐約時報》等外媒報導指出，中國和俄羅斯間諜竊聽了川普的iPhone談話內容。過去有安全專家對此提出擔憂，因此川普在凱利（John Kelly）成為白宮幕僚長後，減少用手機使用通話，但4月之後又忍不住用手機講電話。

官員對《紐時》表示，中國試圖利用川普的談話，以分析美中貿易戰的局勢，中國間諜已竊聽到，川普與黑石集團董事長蘇世民（Stephen Schwarzman）和拉斯維加斯賭博業大亨韋恩（Steve Wynn）的對話。

報導只出，中國現已找到這兩人的朋友，靠中國商人以及與北京維持聯繫的人士，向川普友人提出北京的論點。這個策略主要是透過訊息傳遞，希望把北京觀點傳給川普。官員補充說，川普的朋友很可能沒有意識到中方的策略。

川普本週曾表示，他可以自行決定是否用手機。至於韋恩的律師不願評論此事；黑石集團發言人則表示，蘇世民樂意在兩國間擔任調停者。