冷淡！港珠澳大橋通車 首日流量2078輛僅預估量的1/3

港珠澳大橋昨通車，首日流量僅預估量的1/3。（彭博）

2018-10-25 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕爭議不斷的港珠澳大橋終於在昨天正式通車，但根據調度中心提供的資料顯示，從上午9點到晚上8點，全部流量僅有2078架次，跟2008年的預估報告，開通初期車流量估每日9,200至14,000架次，差距甚大，以同通車11小時估算，約只有預估量的1/3。

綜估港媒報導，截至晚上10時，大橋收費站總車流為2305架次，只有9架次是貨櫃車

港珠澳大橋2009年12月15日動工，2018年5月23日完工，中國國家主席習近平親自南下主持開通典禮，宣示其重要性，2018年10月24日上午9時通車；全長近50公里，主橋全長約29.6公里，總花費追加到480億人民幣（約2160億台幣），由於耗費及效益不成比例，被外界笑為「錢坑」之作，而這還不包括開通連通道路及跨境的各項設備費用數十億元。

粵港澳三地共同出資建設，按照三地政府最新估算，2030年時每日有2.91萬架次車流，全日24小時通關，平均每日車流達約1,200架次才達標，不過，跟昨11小時的流量相比，平均每小時只有189架次，只達標16%，即少了84%。