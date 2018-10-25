繼歐巴馬、希拉蕊後... 多位民主黨政治人物也收爆裂物

包括歐巴馬（右上）在內，多名美國政治人物、名人都收到爆裂物。（路透）

2018-10-25 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕繼「金融大鱷」索羅斯（George Soros）住家22日疑似被放置爆裂物後，美國前總統歐巴馬的華府辦公室、前民主黨總統候選人希拉蕊的紐約住家、美國《CNN》紐約總部，甚至是白宮，24日都傳收到疑似或已確認裝有炸彈的包裹。此外，還有多位政治人物也陸續收到爆裂物，所幸都未造成人員傷亡。

綜合外媒報導，除了歐巴馬、希拉蕊之外，包括民主黨佛州眾議員瓦瑟曼舒茲（Debbie Wasserman Schultz ）辦公室、前中央情報局局長布倫南（John Owen Brennan）、民主黨加州眾議員華特斯（Maxine Waters）、國會山莊也都收到爆裂物。

另外，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也稱辦公室收到可疑包裹，不過紐約警局已確認，該包裹安全。

這些可疑包裹裡的物品據稱可能是管炸藥（pipe bomb），全都朝著民主黨和民主黨相關支持者而來，包括民主黨的金主索羅斯以及民主黨的重量級政治人物。

美國總統川普對此表示，美國不容許政治暴力行動和威脅，政府會全力調查揪出兇手，並呼籲美國國民在此刻要團結，「在這些時候我們必須團結，我們必須凝聚在一起」。