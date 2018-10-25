強國央視女記者在英國打人 英警控告襲擊了！

孔琳琳（見圖）日前2度掌摑一名香港籍學生。（圖擷自推特）

2018-10-25 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視記者孔琳琳（Kong Linlin）日前參加在英國伯明罕舉辦的「香港自由、法治、自治受損」的座談會，會中情緒失控，除大罵與會者「漢奸」，離場時還2度掌摑一名香港籍學生，遭到當地警方逮捕。根據港媒報導，英國警方證實，孔琳琳已被控告普通襲擊，全案將在下月7日開庭。

綜合港媒報導，英格蘭西密德蘭郡（West Midlands）警方表示，來自倫敦國王十字（King's Cross）的48歲孔琳琳被控告普通襲擊，並將於11月7日在伯明罕裁判法院（Birmingham Magistrates' Court）出庭。

孔琳琳在9月底的「香港自由、法治、自治受損」的座談會上大鬧，他當時大罵在場的香港監察主席羅傑斯（Benedict Rogers），「你是騙子，你反中，你想分裂中國，你連中國人都不是，其他的則全部是漢奸。」

離去時，孔還連續打了香港留學生志工Enoch Lieu兩巴掌，最後被警方逮捕，最後靠中國駐英大使館出面，孔才獲釋。Enoch Lieu也在個人推特上表示，自己在試圖讓孔琳琳離開會場時，被她打了兩個耳光。