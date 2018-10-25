沙烏地王儲打破沉默：哈紹吉遇害令人痛心

2018-10-25 03:04

〔中央社〕沙烏地阿拉伯記者哈紹吉謀殺案招致國際譴責。沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼今天首度公開表態，表示本案「令人痛心」，並承諾會將凶手繩之以法。

路透社報導，穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在利雅德舉行的重大投資會議中表示，沙烏地和土耳其將會合作，在對本案的共同調查中「取得成果」。

他在分組討論中說：「對所有沙烏地人而言，發生這種事令人非常痛心...這起事件毫無道理可言。正義終將伸張。」

儘管土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和幕僚痛批這起事件，穆罕默德．沙爾曼仍用「特別」這樣的字眼來形容利雅德與安卡拉當局的合作。

美國總統川普則在數小時之前對本案做出截至目前最嚴厲批判。他告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），穆罕默德．沙爾曼得扛下造成哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害行動的最終責任。

穆罕默德．沙爾曼告訴川普，2日發生在沙烏地駐伊斯坦堡領事館的凶殺案得歸咎較低層級官員。川普說，他聞言時真的想要相信對方。

但川普認為高層得負起責任說：「現階段在那裡較像是王儲在管事，由他當家作主，因此如果要追究任何人，那個人會是他。」

土耳其總統府消息人士指出，艾爾段今天跟穆罕默德．沙爾曼通話，兩人商討將本案各方面攤在陽光下的必要步驟。

艾爾段的一名顧問表示，沙烏地王儲「手上沾滿鮮血」。這是截至目前艾爾段身邊人士對於穆罕默德．沙爾曼在本案中的角色最不客氣的評論。

沙烏地當局未就川普和艾爾段顧問的評論做出回應，但王儲針對與土耳其的關係描繪出另外一番光景。

他說：「有人試圖利用當前令人痛心情勢的機會，在王國和土耳其之間挑撥離間。」

「我給他們的訊息就是，只要沙烏地阿拉伯的沙爾曼國王和王儲穆罕默德．沙爾曼還在，以及叫做艾爾段的土耳其領導人還在，他們就不會得逞。」