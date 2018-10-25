異議記者遇害 沙烏地王儲改革形象蒙塵

2018-10-25 01:44

〔中央社〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼推動改革，整頓這個極保守的王國後，人氣扶搖直上。不過沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案讓他的形象蒙塵。

許多人現在認為，穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）打擊異己的作法，已逼近威權主義邊緣。

這位年輕且魅力十足的王位繼承人，常被人以名字英文縮寫MBS暱稱。他2017年6月力壓所有強敵，成為王位第一順位繼承人後，負責監督這個原油蘊藏豐富的王國推動現代史上最重大的改革。

沙烏地和伊朗是宿敵。美國總統川普很快將穆罕默德．沙爾曼，視為美國圍堵伊朗戰略的重要支柱，同時試圖拉近以色列和沙國的關係，以尋求實現中東和平計畫。

年僅33歲的穆罕默德．沙爾曼矢言，將開創「溫和」的沙國新時代。他期望藉由整頓倚賴石油的國家經濟，贏得國際投資人的青睞。

他不但挑戰長期主宰沙國人生活的神職人員，去年9月還針對該國平日養尊處優的王室成員、部長級官員和商界重要人物等菁英分子，發動大規模整肅，在針對貪汙總額逾1000億美元的調查行動中，逮捕數百人。

不過哈紹吉傳出可能遇害的消息後，國際憤慨聲浪不斷升高。利雅德當局直到兩週後才承認，哈紹吉2日進入沙國駐伊斯坦堡領事館後，在「一場鬥毆」中遇害，重創穆罕默德．沙爾曼精心塑造的改革者形象。

穆罕默德．沙爾曼的兩名左右手－副情報首長阿希里（Ahmad al-Assiri）和王室媒體顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani），因涉及哈紹吉遇害案而遭解職。

不過沙國官員試圖不讓這位年輕王儲受到這起駭人聽聞事件的影響，堅稱他對案發經過「並不知情」。

穆罕默德．沙爾曼似乎仍獲得82歲父親、沙國國王沙爾曼（King Salman）力挺。沙爾曼20日任命穆罕默德．沙爾曼為負責整頓沙國情報部門的新委員會負責人。

為了證明自己的地位仍穩固，穆罕默德．沙爾曼昨天在一場氣派豪華的投資論壇高調現身。這場論壇目的是推動沙國經濟多元化。

穆罕默德．沙爾曼進場時獲得與會代表起立鼓掌歡迎，隨後他帶著滿臉笑容和與會者自拍，顯然並不理會全球商界領袖和高階官員對這場會議的抵制。

穆罕默德．沙爾曼出生於1985年8月31日，是國王沙爾曼最疼愛的兒子。這位王儲曾表示，自己在母親嚴格管教下長大。他在紹德國王大學（King Saud University）取得法律學位，目前已是兩個男孩和兩個女孩的父親。

穆罕默德．沙爾曼自從成為王位繼承人後，就和川普主政下的白宮、尤其是川普的女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner），建立緊密關係。

在西方政府面前以改革者自居的穆罕默德．沙爾曼，渴望發展商業和透過出口原油賺錢。他推動一連串措施，包括解除數十年之久的女性開車禁令、限縮宗教警察權力，以及同意電影院重新開張。

這全是穆罕默德．沙爾曼針對經濟和社會改革所推動「願景2030」（Vision 2030）計畫的一部分。該計畫還包括一連串雄心勃勃的計畫，例如建立未來巨型城市（mega-city）等。

「願景2030」的核心計畫之一，是沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）首次公開募股（IPO）計畫，預定出售5%股分，預料可為這個波斯灣王國籌得約1000億美元資金。不過這項IPO計畫已一再推遲。