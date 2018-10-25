美網戰司令部首度出手 嚇阻俄國干預期中選舉

2018-10-25 00:22

〔中央社〕為了阻止俄國特工散布假消息干預美國期中選舉，美國網戰司令部（Cyber Command）已開始鎖定個別的俄國特工，警告他們，美國特工已識破他們的身分並追蹤其工作。

「紐約時報」今天引述聽取作業簡報的官員報導，這是美國網戰司令部已知的保護美國選舉首次海外行動，其中包括11月期中選舉。

美國司法部19日說明俄國企圖干預期中選舉的「資訊戰」，強調美國政府認為俄國干預選舉的廣泛威脅。

報導中說，國防官員並未透露網戰司令部鎖定多少俄國人，也不願說明他們直接發送警告訊息的方法。警告的發送是否透過電郵、私訊或是其他電子介入，目前並不清楚。

資深國防官員表示，他們並未直接威脅俄國特工。然而，前官員指出，任何被鎖定的人應該知道，根據美國政府對其他俄國特工採取的行動，他們將會遭到起訴或是制裁。

目前任職新美國安全中心（Center for a New American Security）的前情報官員肯達爾-泰勒（Andrea Kendall-Taylor）表示，即便是未言明的制裁威脅，可能有助於嚇阻部分俄國人不敢參與散布假消息的秘密行動。

網戰司令部的反制行動相對慎重，尤其是相較於俄國人日益精緻且複雜的散布假消息分化美國社會的行動而言。

不過，這很大一部分是考量到，這樣做不致於引起俄國升高反擊的力道，破壞電網或是採行其他報復措施，可能引發美俄之間更大衝突。相較於傳統軍事衝突，網戰規則並未充分界定。

美國官員表示，這是更廣泛作為的一部分，更多的作法包括社群媒體公司清除散布假消息的假帳號，反制俄國入侵民主選舉。

國防官員說，網戰司令部同時也派遣小組前往歐洲，強化美國盟邦和夥伴的網路防衛，協助它們對抗俄國對政府網路的入侵。