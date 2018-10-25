國泰航空940萬乘客個資外洩 包括護照及身分證號碼

國泰航空週三（24日）深夜宣布，約940萬名乘客的資料外洩。（彭博）

2018-10-25 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣人會搭乘的國泰航空週三（24日）深夜宣布，約940萬名乘客的資料外洩，包括乘客姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵、地址、護照號碼及身分證號碼。國泰表示，此事不會影響航班安全。

綜合外媒報導，國泰航空和港龍航空的部分乘客資料曾被未獲授權取覽。國泰表示，今年3月首先在系統發現可疑活動，已即時採取行動，展開全面調查並加強資訊系統保安措施，至5月初確認個乘客個人資料曾被未授權取覽。

國泰透露，這些乘客個資包括姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵及實際地址、護照號碼、身分證號碼、飛行常客計劃會員號碼、顧客服務備註及過往的飛行記錄資料，其中約86萬個護照號碼及24.5萬個香港身份證號碼被不當取覽；另有403張已逾期的信用卡號碼，及27張無安全碼的信用卡號碼，也受影響。

國泰指出，每位受影響的乘客被駭個資有所不同，但未有任何乘客的旅行及常客計劃資料被全部取覽，也沒有任何密碼外洩。國泰表示，現正聯絡受影響的乘客，並已經通報香港警務處及正在通報有關當局，沒有證據顯示任何個資曾被不當動用。

國泰也指出，受影響的資訊系統與航班運作系統為獨立的系統，因此這事件不會影響航班安全。