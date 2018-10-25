拒嫁中國！男友備「小牛」求婚 外籍女嗆：有錢了不起？

中國富二代對歐美女友求婚，被拒絕後狂喊「我有錢」。（圖擷取自影片）

2018-10-25 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名富二代本月20日在湖南省長沙市的公眾廣場，準備1部藍寶堅尼超跑，光天化日下向金髮外籍女友求婚，被對方拒絕後竟大吼「我有錢，什麼都可以買給你」，不料被女友怒嗆「不願意嫁到中國」，「有錢了不起？」

綜合外媒報導，長沙富二代在萬達廣場與歐美女友求婚，將1輛藍寶堅尼超跑綁上許多氣球作為禮物，還找來朋友助陣拉炮，在眾目睽睽下單膝下跪、捧花向女友表達心意，女友對此表示「暫時未考慮結婚」、「不願意嫁到中國」婉拒，男子自此態度開始強硬。

富二代聽聞女友答覆後，拉住女友的手臂不斷重覆誦道「我有錢，我想買多少東西給你都可以，你想要什麼東西都可以，你嫁給我，你別走，你嫁給我啊」，被女友怒嗆「有錢了不起？」，男子愣在當場，經友人安慰後竟開始破壞廣場物品，令人搖頭。

許多網友看完影片後，紛紛留言指出「富二代脾氣都這麼暴躁的嘛？」、「外國妞不吃這一套」、「富二代就是厲害，想砸就砸」、「這個女生早就看透一切」、「想紅的人太多了」、「有錢沒腦」、「錢的後面是用無禮、無德、無恥、無法堆砌而成」。

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