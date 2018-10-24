中國人愛榴槤 危及瀕危馬來亞虎

馬來亞虎（Malayan tiger）被列為極危物種，全球僅剩不到300隻。（法新社）

2018-10-24 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕環保組織表示，具特殊氣味的榴槤備受中國人喜愛，為了滿足不斷增長的需求，業者焚毀了大量森林種植榴槤，讓世界上最瀕臨滅絕的馬來亞虎的棲地受到威脅。

《衛報》報導，馬來西亞勞勿（Raub）地區是中國和新加坡旅客「榴槤之旅」的熱門景點，該地區的森林正被焚毀以清出農地種植貓山王（Musang King）品種的榴槤。但這大片森林是極危物種馬來亞虎（Malayan tiger）的棲地。全球馬來亞虎僅剩不到300隻，環保組織表示，棲地被破壞可能對馬來亞虎的生存造成「破壞性」影響。

世界自然基金會的馬來西亞代表祖萊達（Siti Zuraidah）表示，的「Hulu Sempam」地區計畫種植榴槤，但其也被指定為「老虎預期棲地」，該地區也接壤多數老虎生活的保護區。馬來亞虎僅出現在馬來半島和泰國南端。據悉，「Hulu Sempam」地區1213公頃森林最終將被與政府有關的公司砍伐，種植榴槤。

報導指出，中國對榴槤的高需求造成價格高漲，也導致馬國過去幾年大規模種植榴槤。有些人預測，榴槤最後可能取代棕櫚油成為馬國最大出口商品。據統計，過去10年，中國榴槤進口平均增加26%，2016年進口達到11億美元（約台幣343.5億元）。