英國記者質疑新疆集中營 中國外交部竟反問：你訪誰？

2018-10-24 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆廣設「再教育營」，拘禁上百萬維吾爾族人，佯稱「職業訓練中心」，英國《BBC》實地訪問曾關押其中的民眾，他稱該機構為「監獄」；記者於今（24）日對中方提出質疑，不料竟被反問「你們又是在哪裡、在何時見面進行的採訪呢？」，中國認為再教育營是在「治病救人」。

英國記者今對中國外交部提出質疑，認為中方稱「再教育營」為「職業訓練中心」，為何裡面的人不能自由出入？並提到《BBC》有採訪到被1名被關在裡面的民眾，他完全不認同中方對該機構的稱呼，並直言裡面的環境及待遇與監獄並無二致。

發言人華春瑩知悉此事後，竟先要該名記者參酌官媒《新華社》的新聞內容，還稱中方的受訪者不但具名，也有對外界露面，華對英國記者嗆聲「我不知道你是只願意相信你所採訪的這一個人，還是也願意相信中方媒體採訪到的許多人？」。

華春瑩另外表示自己相當「好奇」《BBC》的採訪細節，反對記者提問「在哪裡？」、「如何聯繫上你們電視台？」、「是什麼時候採訪的這個人？」，華春瑩甚至表明中方做法是在「反恐」，還舉例法國、英國、美國均有對「受極端思想影響」的民眾進行「早期干預」與「矯正改造」，不認為中方如此「治病救人」的做法有任何不妥。