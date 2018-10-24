外匯減少要百姓掏錢 北韓電價漲10倍

南韓媒體稱，北韓去年要求每戶都必須安裝電表，並把家用電費調高了10倍以上，讓民眾拿出現金填補財政空白。圖為北韓領導人金正恩。（法新社）

2018-10-24 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體稱，北韓煤炭出口因國際制裁而受阻後，去年要求每戶都必須安裝電表，並把家用電費調高了10倍以上，讓民眾拿出現金填補財政空白。

《中央日報》報導，南韓政府人士23日表示，北韓在2002年實施將物價合理化的經濟管理改善措施，將電費訂為每千瓦2.1北韓元（約新台幣0.07元），之後上調到約3北韓元（約新台幣0.1元），「去年11月又上調至30~35北韓元（約新台幣1.03至1.2元），提高了10倍，之後就開始徹底收繳電費」。

這名政府人士說，北韓過去都已接近免費的低價供電，但從去年11月起改變之前各戶徵收定額電費的方式，全面實施根據用電量徵繳電費的制度。北韓稱這項舉措是引導北韓民眾節約用電，杜絕「偷電」現象。南韓當局則認為，這可能是受到國際制裁影響。

另一名政府人士指出，北韓主要外匯來源煤炭出口去年9月因制裁而被禁止，導致當局大規模收購銷路受阻的煤炭以維持煤礦運營，「但提高了基層家庭的家用電費以填補因此出現的財政空白」。除了提高電費，北韓也不再免費更換舊電表。

據南韓當局人士說明，北韓將煤礦視為產業生命線，若停產會使火力發電站發電出現問題，進而導致工廠停運，因此北韓不惜投入財政也要維持煤礦運營。

報導指出，隨著計劃經濟放緩，北韓國民開始持有現金，總額甚至超過國家預算。南韓仁濟大學統一學系教授陳熙官表示，「北韓當局也掌握到國民手中的現金相當於2、3年的國家預算」。