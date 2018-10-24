思想控制再緊縮？ 中國各地傳出圖書館、書店遭當局整頓

2018-10-24 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前傳出有當局的審查人員直接前往書店，以「審查」為由將書籍全部搬走，有網友稱「相關部門幾乎把整的店都搬空了」，受害網友估計至少被搬走1600本書，其中不少的日本漫畫也被帶走；不過消息才發布在微博沒幾天，就全被「和諧」得無影無蹤，而日前中國各地有圖書館、書店也傳出暫時關閉，進行整頓的消息，懷疑中國當局對思想控制再一次加強緊縮。

有網友在「PTT」轉貼一則消息，內容稱一位中國網友「又遭」相關部門搬書，整間書店的書幾乎都被依「審查」的名義搬走，並稱「不合格的書會被沒收」，其中不乏許多經典日本漫畫，受害網友稱，大概被搬走至少1600本書，認為最後回的來的應該不多；這起消息一度在微博引起討論，有人稱「已經有書店在緊急賣書了，說是狗奴直接上門搬書審查」，不過目前有部分網友的帳號也遭當局「和諧」。

不過網上有消息稱，這間被沒收1600多本書的書店叫「淺蔥漫畫圖書館」，向當局申請的營業執照是「淺蔥工藝品店」，而根據中國相關規定，「開書吧是要申請相關執照」，解釋是因為這間店「掛羊頭賣狗肉」才會遭整改；不過有網友批評，要是這間店的業者執照申請錯了，當局可以勒令他限期補辦、可以罰款，甚至都可以勒令關店，但是把整間店的書搬個精空沒收不還，這絕對不是同一回事。

而中國各地日前也傳出部分圖書館與書店，貼出告示稱關門整頓；中國知名的「360doc個人圖書館」也於10月15日在官方首頁發出告示，指稱「為落實監管部門要求，個人圖書館將於2018年10月15日16：00起對網站內容進行徹底清查整改；預計於2018年11月15日16：00後恢復所有服務。」