中俄朝伊4國不排除引爆核彈 電磁脈衝攻擊美國

根據美國的一份解密報告，指出中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗若未來和美國發生衝突，可能使用電磁脈衝（EMP）攻擊美國。此為核彈在高空中爆炸、電磁脈衝癱瘓地表電網的示意圖。（圖擷取自NASA）

2018-10-24 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國的一份解密報告，指出中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗若未來和美國發生衝突，可能使用電磁脈衝（EMP）攻擊美國，此舉會大大削弱美軍的力量、癱瘓美國電網而使全美陷入黑暗。

綜合媒體報導，當核彈在一定的高度爆發時，伽瑪輻射會和空氣中的氧、氮原子相撞擊，產生強大的電磁場，稱為「電磁脈衝」。電磁脈衝雖不致命，但可以大範圍、長時間地破壞電網，該國會因斷電而陷入黑暗，若一些重要的基礎設施、電網長期斷電，美國可能會有百萬人因此喪命。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）網站24日的報導指出，美國國會最近發布的報告表示，過去10年包括朝鮮在內，一些擁有核武的國家一直積極發展電磁脈衝的作戰能力，並威脅要對美國發動此類攻擊。中俄2國除了擬訂電磁脈衝的作戰計畫，中國、俄羅斯和伊朗3國還考慮用高空核爆阻止美軍搜集情報、導航等作戰能力。

這份報告呼籲美國國防部應開發專屬的電磁脈衝武器，更建議美國的核武應包含有限度的核爆電磁脈衝攻擊，以抵禦、威震他國。