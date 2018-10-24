老實搶匪信老闆說打烊錢比較多 再回來要討錢被警方活逮

2018-10-24 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕比利時有群「老實人」搶匪，在10月20日大白天跑到一間電子煙專賣店行搶，結果店長急中生智，對搶匪說「現在現金不多，等晚一點你們再來才有錢給你們。」，沒想到這群「搶匪」竟信以為真的離去，等到他們下午準時的返回店內要找店長拿錢時，被店長叫來便衣警察逮個正著。

綜合媒體報導，這間開在比利時沙勒羅瓦郊區的電子煙專賣店，店長迪迪埃（Didier）在10月20日被6名持械搶匪光顧，這群搶匪要脅迪迪埃交出現金，不過這時迪迪埃急中生智，先試圖跟這群搶匪稱兄道弟，然後對他們說「下午3點不是搶劫的好時刻，你們現在搶最多只有1000歐元（約3.5萬新台幣），如果你們晚點再回來，我至少會有2、3000歐元（約7.1~10萬新台幣）」，沒想到這群搶匪竟然真的相信迪迪埃的說詞，就離開店裡。

隨後迪迪埃馬上打電話報警，但警方起初不相信有搶匪會蠢到再返回現場；結果在下午5點半時，這群搶匪真的第2次光顧，迪迪埃馬上隨機應變，開玩笑的對搶匪說「你們應該去買個手錶，現在是5點半不是6點半。」；結果搶匪又離開，他們聽了迪迪埃的話，6點半準時再度出現在店裡，但這次他們還是沒有拿到錢，等著他們的是一群便衣警察。

最後警方活逮了5名老實人搶匪，其中包括1位未成年人，不過有1個搶匪趁隙逃走；事後迪迪埃表示「這整起搶案活像個喜劇，他們是比利時最糟糕的搶匪。」