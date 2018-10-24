機上伸狼爪襲胸 佛州男：川普說OK

2018-10-24 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子週日（21日）搭乘西南航空班機時，竟大膽向前座女乘客伸狼爪，2度襲胸，男子下機被捕後竟告訴調查人員，這種觸碰女性私密處的行為，是美國總統川普（Donald Trump）說OK的。

綜合外媒報導，根據法庭文件，居住在佛羅里達州坦帕（Tampa）的49歲亞歷山大（Bruce Alexander），週日搭乘西南航空編號5421班機從休士頓飛往新墨西哥州，在飛抵阿布奎基（Albuquerque）後被警方逮捕。

根據一份書面證詞，亞歷山大被上銬時，他告訴警方，「美國總統說可以抓握女性的私密處」。他指的是川普曾在2005表示，作為明星，「你可以做任何事，包括抓女人的私密處」。

亞歷山大被控在機上向前座女乘客「C.W.」伸狼爪。「C.W.」告訴調查人員，她在起飛15至20分鐘後睡著了，但感覺到她的毛衣右側有人在動作而被驚醒，她說，有人用手指撫摸她的胸罩肩帶和周圍。

「C.W.」一開始以為是被告不小心碰到她，沒想到約30分鐘後，亞歷山大再度伸出狼爪，先是慢慢抓觸摸她的手臂，隨後「專注地」撫摩她的右胸，手在她的肋骨和胸罩肩帶徘徊。她說，她看見一隻手，手指很粗又毛茸茸，指甲還很髒。

「C.W.」憤而起身斥責被告，隨後更換座位。亞歷山大也在下機後被捕，被控犯下「不當性接觸罪」（abusive sexual contact），最重可處2年徒刑或25萬美元罰款（約新台幣773萬元）。