美籍攝影師拍特殊婚紗照 網友圍剿罵種族歧視

這張在剛果拍攝火山旁、槍口下的婚紗照被米爾頓自認是超現實主義的最佳狀態。（圖擷自Instagram）

2018-10-24 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國旅行攝影師米爾頓（John Milton）去年和未婚妻在剛果拍婚紗照。不過照片近日被網友瘋狂轉載，照片中影射黑人是犯罪者，還將婚戒套在槍枝上，稱作「血鑽石」。網友批評，米爾頓拍攝諷刺照只是想引起話題，痛罵他是種族主義者。

綜合外媒報導，米爾頓為了讓自己的婚紗照「不庸俗」，去年和未婚妻到剛果拍攝一系列相關照片，在2017年2月放上個人Instagram；不過最近1名教師克莉絲汀（Cecilia Christin）在臉書上分享這些照片，她說，自己並不認識他們，但照片存在太多錯誤與歧視；克莉絲汀指出，這對夫妻「使用黑人和棕色人作為他們的道具，來獲得追隨者」、「不尊重對方」。

更令網友不滿的是照片中的註解；照片中由黑人拿著步槍，槍口對準2人，2人正在宣讀結婚誓言，米爾頓留下「火山下內戰正在醞釀，這是超現實主義的最佳狀態」的照片評論；還有1張照片是將戒指掛在AK47步槍上，米爾頓稱作「血鑽石」。

由於克莉絲汀的分享，網友開始瘋狂轉貼這些照片，痛罵米爾頓諷刺他人的苦難，好襯托自己的唯美浪漫，批評他是種族主義者、偏激自大的人；在廣大輿論攻擊下，米爾頓夫妻已關閉Instagram。