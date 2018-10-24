開車走港珠澳大橋 要14天前申請先過5關

連接香港大嶼山、澳門半島和中國廣東省珠海市的港珠澳大橋，本月23日開通。（路透）

2018-10-24 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕耗費巨資打造的港珠澳大橋歷經9年施工爭議，昨（23日）終於開通，有美國媒體刊登香港親泛民派專欄作家林忌的評論，指港珠澳大橋這條純為政治理由而建的大橋「終賠大錢」。

林忌在美國《自由亞洲電台》發表評論稱，根據香港運輸署的資料，駕駛若欲使用港珠澳大橋要「過五關」，他說，駕駛首先要向香港、澳門及中國同時申請或報備許可證；待許可證發下來後，要預留2至7個工作日找保險公司提供三地保險投保；此外，駕駛還要在出發前12小時在澳門的網路平台預留停車位，整體辦理手續繁複，預計要花12個「工作天」，若加計週六週日2天休假日，至少費時14天。

香港開去澳門 1趟至少花6000元

林忌進一步分析，前述許可證費用達540港元（約新台幣2130元）、短期7日保費約400港元（約新台幣1578元）、過橋費每次150人民幣（約新台幣668元）、澳門人工島停車費每12小時175港元（約新台幣690元），以一輛香港車開去澳門，僅停留12小時不過夜的情況來算，就至少需花費1500港元（約新台幣6000元），綜合前述繁複的申請手續及將近半個月的等候期，「光是設計上與管理上的錯誤就肯定讓這條橋賠大錢」

此外，林忌也一再強調，港珠澳大橋建造過程由始至終一直都是政治凌駕安全與專業，並在尚未完全準備妥當的情況下，為幫中國國家主席習近平「沖喜」而提早通車，就連香港特首林鄭月娥都是在前幾天才「被通知」通車日期，相當荒謬。

林忌指出，就連中共在香港扶植的傀儡政黨民主建港協進聯盟（簡稱民建聯），其立法會議員周浩鼎都曾唱衰港珠澳大橋，指目前屯門至赤鱲角的連接路段尚未通車，民眾若欲從港珠澳大橋前往香港僅靠一條青馬大橋，一旦發生事故，只會是「死路一條」。