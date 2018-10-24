1注獨得495億元 美國兆彩連槓3個月剛開出頭獎！

2018-10-24 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國兆彩（Mega Millions）自7月24日起，已經三個月未開出頭獎，獎金更是因此累計至16億美元（約新台幣495億元），打破歷史紀錄，就在剛剛頭彩出現在南卡羅來納州。

綜合外媒報導，加州樂透公司表示，兆彩共五個號碼加上一特別號，該州有8張彩票對中5個獎號，這次頭彩則是一注獨得，據估計，頭彩的幸運得主扣除稅金等，將可領到約9億美元（約台幣280億元）的現金。

這次兆彩於美國23日晚上開獎，獎號為5、28、62、65、70，特別號為5。