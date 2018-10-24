惹哭觀眾！WWE冠軍血癌復發 被迫放棄腰帶暫別擂台

WWE環球冠軍羅曼·瑞恩斯透露，潛伏在身上11年的白血病復發，被迫放棄腰帶，暫別擂台。（資料照，美聯社）

2018-10-24 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕WWE知名摔角選手，同時也是現任WWE環球冠軍羅曼·瑞恩斯（Roman Reigns）驚傳潛伏在身上多年的白血病，也就是俗稱的「血癌」復發，被迫暫時離開擂台接受治療，由於無法捍衛頭銜，他也將冠軍腰帶繳回。

WWE環球冠軍羅曼·瑞恩斯在最新一集的節目上透露，自己罹患白血病已經11年了，而原本已經控制住的病情現在又復發，因為白血病的關係，他已無法在擂台上扮演好自身角色，也無法在捍衛自己的冠軍頭銜，他宣布將WWE環球冠軍腰帶繳回。

羅曼·瑞恩斯向現場震驚的觀眾坦承，當他在22歲的時候被確診有白血病，是他人生最艱難的時刻，沒工作、沒收入，居無定所的他還有一個剛出世的女兒要養，而美式足球也與他絕緣了，是WWE給他再起的機會，讓他夢想成真，他向現場觀眾道謝：「無論是為我歡呼還是噓我，你們有反應就是對我最大的支持，再次向你們表達謝意。」

羅曼·瑞恩斯強調這不是他的退休演說，一旦控制住病情，他就會很快回到擂台上，「我想要讓全世界、家人、朋友知道我是那種能打敗人生困境的人。」語畢，他將腰帶放在擂台上，許多觀眾都掉淚，齊呼他的名子，羅曼·瑞恩斯的2名「神盾軍」（The Shield）成員也含淚出來跟他擁抱，暫別多年戰友。

觀眾起初認為可能是節目劇情，不過WWE官方也在推特上證實此事，「感謝你，羅曼；這不是退役演講，你必將戰勝白血病，我們很快會看到他重回WWE。」

羅曼·瑞恩斯現年33歲，知名演員、摔角手巨石強森是其表親，羅曼·瑞恩斯近年來成為WWE力捧的新秀，多次在WWE大型賽事壓軸賽擔當大樑，招牌技有長茅衝撞（Spear）、超人重拳（Superman Punch）等。