被迫和殺父仇人握手 華郵記者之子的表情是這樣…

哈紹吉之子（左）與沙國王儲穆罕默德（右）會面。（歐新社）

2018-10-24 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）之死已成為國與國間的外交議題。沙國目前極力滅火，並與哈紹吉的家屬會面，但因沙國王室被外界視為是殺死哈紹吉的幕後黑手，加上家屬與王室會面時表情極為嚴肅，讓這場會面引發廣泛討論。

綜合外媒報導，沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）被認為是殺害哈紹吉的幕後主使，他週二與父親、沙國國王薩爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）在艾雅瑪瑪宮（The Al-Yamama Palace）接見家屬。薩爾曼和穆罕默德對哈紹吉的手足和兒子Salah Jamal Khashoggi表達哀悼之意，哈紹吉家屬則對此表達感謝。

但哈紹吉之子與國王和王儲握手時表情極為嚴肅，在網路上引發討論。

半島電視台主持人Kamahl Santamaria說：「你能想像這有多痛苦嗎？」MENA（中東及北非）人權評論員Fadi Al-Qadi也驚嘆：「多麼殘忍，哈紹吉之子與他可能的殺父仇人距離如此接近，殘忍。」巴基斯坦出生的加拿大作家Ali A. Rizvi則說：「令人不寒而慄的一張照片，哈紹吉的兒子被迫與可能是他殺父仇人的兇手見面、握手。」