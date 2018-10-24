日警查獲55億元安毒 台籍3男被捕

日本愛知縣警方本月初破獲毒品走私案，查獲重達340公斤、市價逾200日圓、約合台幣55.6億的安非他命。圖為日本警方破獲安毒示意圖。（資料照）

2018-10-24 15:41

愛知縣歷來查獲最大宗安毒走私案

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本愛知縣警方本月初破獲毒品走私案，查獲重達340公斤、市價逾200日圓、約合台幣55.6億的安非他命，3名台灣男性徐正嘉（37歲）、陳昱凱（28歲）、許榮棋（38歲）被以現行犯逮捕，其中有兩人已坦承涉案。綜合日媒報導，警方研判有國際毒品走私集團與日本黑道介入，這是愛知縣歷來查獲最大宗安毒走私案。

日媒報導，警方在本月4日接到民眾110報案，指位於名古屋市港區的一處倉庫疑有小偷，到場後發現徐正嘉、陳昱凱、許榮棋3人正在拆解堆置於倉庫內的輪胎框，從3人身上起出890公克的安毒。

警方繼續搜查倉庫內的輪胎框，最後查獲重達340公斤的安毒。報導指出，這些安毒疑似夾在貨物中從台灣以船運走私進入名古屋。自稱重機械出口商的徐正嘉等人是在9月經由香港入境日本，警方懷疑3嫌為領貨人。

朝日新聞報導，根據警察廳說法，目前1公克安毒市價約6萬圓。由於日本安毒市場行情高於其他國家，成為黑道與國際毒品走私集團的最愛，雖然警方的查獲量逐年增加，近年每年平均查獲得破1000公斤，但對市場流通量並未造成影響，價格反而有下跌的情況。

近年查獲數量最大的安毒走私案，為2016年5月在那霸港遊艇中查獲的597公斤走私案，其次是去年7月在茨城縣貨車上查到的480公斤，這次愛知縣查獲的340公斤也是該縣警方查到的最高重量。

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