「六人行」男星涉偷竊 英警方「通緝照」掀熱議

英國警方最近公佈了一張嫌犯照片，與美國情境喜劇《六人行》演員大衛・休默長相如出一轍，意外吸引數千網友熱議，掀起劇迷的集體回憶。（圖截自網路）

2018-10-24 15:48

〔編譯陳正健／綜合報導〕BBC報導，英國警方最近公佈了一張嫌犯照片，與美國情境喜劇《六人行》（Friends ）演員大衛・休默（David Schwimmer）長相如出一轍，意外吸引數千網友熱議，掀起劇迷的集體回憶。

英國黑潭鎮（Blackpool）警方在臉書上發佈偷竊嫌犯照片，監視器定格畫面顯示，一名黑衣男子緊抓著一箱啤酒，其長相與髮型與《六人行》男主角「羅斯」極度相似。

有趣的是，照片公佈幾分鐘後，立即有網友灌爆上述臉書照片，迄今有逾6萬人轉載分享，有8萬9千人留言討論。

其中，有許多網友開始懷舊，討論起《六人行》當年劇情，包括「羅斯」經典台詞「on a break」（暫時分手）等橋段。

為此，英國警方特地發表聲明澄清，竊盜案發生時，大衛・休默不在英國，他人在美國，感謝網友的迅速回應。

《六人行》是90年代熱門美國情境喜劇，從1994至2004年共播出10季，至今全球仍有死忠影迷。大衛・休默飾演的「羅斯」是名書呆子（nerd），擁有古生物學博士學位。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆