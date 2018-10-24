密探再教育營！ BBC記者深入新疆發現規模遠超想像

BBC記者駕車潛入新疆，並在被當局阻止前拍下寶貴照片。（擷取自BBC）

2018-10-24 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆廣設「再教育營」，拘禁上百萬維吾爾族人，當局一再對外解釋為「職業訓練中心」，但普遍不被國際社會接受。BBC記者最近試圖潛入新疆一處再教育營探掘真相，發現當地這種「巨型監獄群」的成長規模遠超過外界想像。

英國廣播公司（BBC）記者近期前往中國新疆，探尋被當局稱作職訓中心的「再教育營」並試圖挖掘真相，他們選定的目標所在地3年前還只是一片黃沙，但在今年的衛星影像中，一座巨大、高度維安等級，由2公里長外牆及16個瞭望崗哨包圍的建築物群，宛如無中生有地豎立在沙漠中央。

為避開當局眼線，BBC記者們特地選擇凌晨降落在烏魯木齊機場的班機，但當他們駕車抵達該再教育營所在的達坂城時，座車後方已出現至少5輛轎車跟隨，車上分別坐著多名便衣、制服警察及政府官員，這時記者們便知道，他們這趟密探行必將受到嚴重阻撓。

果不其然，在距離營地所在位置仍有數百公尺時，當局派出之車隊便截停記者座車，命令他們停止攝影並離開現場。不過記者團隊拍下的現場照片已超過衛星影像提供的資訊，撰文者表示，在外界早前掌握的情報中，在已知營地外一片應為廣大沙漠的地方，現在卻出現一整片興建中的4層樓高建築。

針對偏遠地區拍攝的衛星影像，Google提供服務的更新頻率可能長達數月或數年，往往無法反映最即時的地貌，而BBC記者此行成功找到了外界未曾得知的「巨大監獄群」，並藉著拍照取得寶貴的證據。撰文記者在文末寫道，這些巨大建築絲毫不符合學校的客觀定義，「在新疆，『上學』二字已開始具有自己的意義」。

記者座車最終仍被截停，警方下令禁止攝影並強迫他們立即離開現場。（擷取自BBC）