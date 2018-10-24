「二戰德機」突墜加州公路 網友驚：納粹穿越時空進攻？

一架小型螺旋槳飛機墜毀在美國加州101高速公路上，飛機機翼上可以看到納粹空軍的「黑十字」軍徽。（美聯社）

2018-10-24 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州時間23日下午，一架「二戰德機」從天而降，墜毀在高速公路上，嚇壞路上行車駕駛，戰機冒出熊熊大火，現場濃煙密布，對於「德機」墜毀在美國，網友議論紛紛稱，納粹空軍打到美國西岸了？

綜合美國媒體報導，一架小型螺旋槳飛機23日下午墜毀在美國西岸重要的南北向國道加州101高速公路上，飛機機翼上可以看到納粹空軍的「黑十字」軍徽，洛杉磯消防局發言人指出，機上只有一名飛行員，在消防隊員的幫助下安全脫困，墜毀時也沒有波及到地面人員，但飛機引發的大火，迫使該公路封鎖2個多小時。

這架飛機隸屬於「禿鷹中隊」飛行俱樂部（Condor Squadron），該組織一直致力於收集和保存二戰飛機，不過這架墜毀的飛機並非德機，而是美軍二戰T-6教練機，機身被改成二戰德國空軍塗裝，來在紀念日、歷史重現等活動中進行飛行表演，墜機原因尚在調查中。

不過「二戰德機」墜毀在加州仍引發網友議論，網友紛紛表示：「迷航飛機，從二戰穿越而來」、「納粹空軍打到美國西岸了」、「高堡奇人世界是真的（一部二戰由德國戰勝，進而統治美國的架空歷史小說）」。