醫病》英「AI臨床醫生」問世 助提高敗血症存活率

2018-10-24 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國學術期刊《自然 醫學》（Nature Medicine）日前發表了一項人工智慧與醫學研究─由英國帝國理工學院開發的「AI臨床醫生」（AI Clinician）學習智能體，能協助人類醫生更好地擬定敗血症治療計畫，進而提高敗血症患者存活率。

綜合媒體報導，敗血症是全球第三大致死原因，患者的機體容易對感染產生極端反應，導致組織和器官受損，若要有效治療敗血症，須正確施打注射藥物，以幫助病人維持血壓穩定，但目前的臨床實踐還無法達到最佳狀態。

為了協助改進臨床決策，英國帝國理工學院的研究團隊開發了「AI臨床醫生」系統，藉由它分析美國9.6萬名敗血症患者的醫療紀錄，過程中使用機器學習的重要特點─強化學習，讓人工智慧系統快速學習如何做出最佳決策，並解決問題。

研究人員表示，與人類醫生相比，AI臨床醫生能從巨量的數據中，高效率地提取最有用的信息，為每一位患者預測最佳治療策略，在98%的情況下，AI臨床醫生給出的治療決策都達到、甚至超越人類醫生的水準。

這項研究還須評估臨床實驗中的各時間數據和決策，並在不同的醫療背景下進行測試，但研究人員指出，即使只能微幅降低敗血症死亡率，每年也能挽救數千條人命。