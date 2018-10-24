北韓改邪歸正？ 聯合國：人權狀況未改善還裝死

聯合國北韓問題特別報告人秦納塔指出，雖然朝鮮半島、美國與北韓情勢趨緩，但北韓的人權條件毫無改善。（路透）

2018-10-24 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國北韓問題特別報告人秦納塔（Tomas Ojea Quintana）於昨（23）日指出，雖然朝鮮半島、美國與北韓情勢趨緩，但北韓的人權條件毫無改善，且對此毫無回應，因此鄭重要求北韓提出相關作為，而歐盟跟日本正據此內容撰寫決議案，預定將於11月中旬表決。

綜合外媒報導，秦納塔於聯合國紐約本部召開記者會，他指出雖然北韓在安保、和平與繁榮的層面上有重要進步，但人權條件仍毫無改變，北韓應對人權問題做出回應與提出改善措施，但川金會以及文金會後的聲明卻對人權相關議題隻字未提。

秦納塔表示，他特別擔心北韓的農村地區以及政治犯收容所，雖然當今國際社會不得不重是北韓無核化問題，但北韓有必要解決人權問題，「我們什麼也沒聽到，特別是人權相關問題，首腦會談與共同聲明內什麼都沒寫」。

秦納塔指出，他已經將報告書送交聯合國大會內，負責處理關於社會、人道主義等議題的第三委員會。而目前歐盟跟日本以此為基礎，正撰寫新一輪的北韓人權決議案，聯合國大會預定將於下個月中旬針對此案進行表決，12月送交聯合國大會。聯合國自2005年到2017年，已經連續十三年對北韓人權問題進行表決。