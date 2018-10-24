騰訊說溜嘴！傳中國關閉遊戲審批特權「綠色通道」

騰訊總裁劉熾平在8月脫口而出有「綠色通道」的遊戲臨時上市特權，讓其他遊戲業者批評政府不公，現傳出已悉數關閉。（路透）

2018-10-24 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕習近平上台後，中國政府對遊戲上市的審核相當嚴厲，讓整個遊戲行業受到影響，但據傳中國廣電總局特別設置一個「綠色通道」的後門，讓遊戲能以試營運的名字上線，而騰訊總裁劉熾平在8月脫口而出有這特權，讓其他遊戲業者批評政府不公，現傳出「綠色通道」已悉數關閉。

據《彭博》報導，中國廣電總局已停止一個臨時遊戲上市許可「綠色通道」，中國政府今年來嚴格審查遊戲暴力、賭博和敏感話題內容，使許多遊戲苦等多時仍得不到上市首肯，但傳出為騰訊等部分大型遊戲公司提供一項名為「綠色通道」的特權，可以讓遊戲在未得到上市許可前，以試營運的名義營運。

不過現在傳出，中國政府恐在8月份已全面關閉「綠色通道」，由於騰訊總裁劉熾平在8月曾透露，當局會為遊戲開放「綠色通道」，引發各界譁然，部分中小型公司並不知道有此通道，因此埋怨政府私授特權，而有「綠色通道」的遊戲公司，亦將騰訊將此事公開，十分不滿，被認為「綠色通道」的關閉與騰訊大嘴巴有關。

《彭博》指出，此舉關閉了新遊戲在這個全球最大遊戲市場中賺錢的最後一條官方通道；騰訊股價也重挫逾2%，跌至兩週以來的新低。