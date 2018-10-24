需驗60隻雞只殺3雞採樣 中國禽流感檢測爆造假風波！

中國廣西爆出禽流感檢測造假事件，原本第一批要檢測60隻雞，卻因為貪圖方便，將3隻雞的血分裝成60份送檢驗，結果送驗的60份血清H7亞型抗體全部呈陽性，差點造成當地禽流感恐慌。（示意圖，資料照）

2018-10-24 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西爆出禽流感檢測造假事件，原本第一批要檢測60隻雞，卻因為貪圖方便，將3隻雞的血分裝成60份送檢驗，結果送驗的60份血清H7亞型抗體全部呈陽性，差點造成當地禽流感恐慌。

《中國紀檢監察報》近日報導，廣西壯族自治區梧州市龍圩區廣平鎮水產畜牧獸醫站3名工作人員、2名村級動物疫病防治員，由於不按規定流程進行疫情檢測，差點鬧出禽流感恐慌。

2017年4月，該獸醫站站長冀羽來收到緊急檢測H7N9流感的通知，任務要送出200份雞血檢測，第一批60份，要在1週內完成。但冀羽來認為這項工作太繁瑣，提議每人捉1隻雞來站裡進行抽血，進行到一半，又覺得針筒抽血太慢，決定殺雞取血，於是將3隻雞的血混合放進3個碗裡，再分別用針筒將這些雞血裝進60支試管中，最後幾個人還將已取完血的3隻雞煮來吃。

檢測結果顯示，這批60份血清H7亞型抗體全部呈陽性，再送廣西自治區原水產畜牧獸醫局複核，同樣呈陽性，意味著該地區可能存在動物H7N9流感疫情，受到當地政府高度關注，再要求進行血清採樣送檢、H7亞型禽流感非免疫血清抗體檢測，結果樣本中H7抗體陽性0份，H7非免疫抗體陽性率為0，認定該區沒有禽流感疫情發生。

今年公布調查結果，該獸醫站站長冀羽來、副站長黎數山分別受到行政記過處分，職工許火新、防治員蒙秀林、防治員練慶林分別受到共產黨內警告處分。