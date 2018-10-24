又有北漂大軍！千名移民續踴墨西哥 美國政府：大危機

美國當局稱非法移民人數已達到「危機」水準。（資料圖 法新社）

2018-10-24 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕上週末有數千名宏都拉斯人為主的難民進入墨西哥，而23日瓜地馬拉又有1千多名移民步行前往墨國邊界。對此，美國當局稱非法移民人數已達到「危機」水準。外界則認為，雖然美國總統川普努力阻擋非法移民，卻還是阻止不了因貧窮而湧入美國的難民們。

據《路透》報導，墨西哥政府23日發表聲明指出，目前已收到1699份難民身分申請，預估這批移民隊伍約有4500人；而一名目擊者表示，還有另一批至少1000人以上的「大軍」，大多為宏都拉斯人，從瓜國東部城鎮奇基穆拉（Chiquimula）緩慢往墨西哥走來。但有當地媒體指出，這支隊伍超過2000人，而且預計未來幾天還會有其他移民隊伍從中美洲地區出發。

報導指出，這種移民組成的隊伍被稱為「商隊（caravan）」，難民艾爾莎羅梅羅（Elsa Romero）接受媒體採訪時表示：「我們聽到商隊即將到來，之後便加入隊伍，瓜地馬拉的人們受苦於貧窮，這是個可以改善我家人的生活的機會」。

據《法新社》報導，2018年於美國南部美墨邊境附近逮捕的非法移民，到上個月已經增加到52萬人，比去年增加25%。美國海關與邊境保護局（CBP）指出，上月逮捕進入美國的非法移民家庭人數高達1萬6658人，比8月大約多出900人，相較去年9月則多出近1萬2000人。這反映宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多的移民是為了逃離國內普遍性的暴力和貧窮，試圖前往美國尋求庇護。

而瓜地馬拉移民庇護所（Casa del Migrante）的主任爾茲萊蒂（Mauro Verzretti）表示，光是過去一星期他們就服務過11000多名移民。「我們知道這不會在幾天內就結束，而是長期的大移民」。