羅馬地鐵站手扶梯失速 乘客人疊人至少24傷

義大利羅馬市中心一處地鐵站手扶梯，昨（23）日晚間突失速，造成梯上乘客瞬間人壓人，當局指出，該事故至少24人受傷，其中20名為俄羅斯人。（歐新社-埃菲社）

2018-10-24 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕義大利羅馬市中心一處地鐵站手扶梯，昨（23）日晚間突失速，造成梯上乘客瞬間人壓人，當局指出，該事故至少24人受傷，其中20名為俄羅斯人，7人受重傷，甚至有人需要截肢。

綜合外媒報導，昨晚羅馬市中心地鐵站「共和國廣場站」（Repubblica Station）一座滿載民眾的向下手扶梯，突失控加速，搭乘民眾來不及反應，頓時傾倒，造成人壓人景象，儘管另邊手扶梯民眾伸手救援，仍無濟於事。事故約僅歷時5秒，卻造成7人受重傷，其中一名24歲民眾甚至腳踝被金屬利片切傷，恐須截肢。

據悉，昨晚歐洲冠軍聯賽G組分組賽上，俄羅斯足球聯賽的球隊「莫斯科中央陸軍足球俱樂部」（CSKA Moscow）對戰「羅馬體育俱樂部」（AS Roma），吸引大批俄國粉絲到羅馬觀戰，因此事故當下，多是要搭地鐵前往比賽場地「羅馬奧林匹克體育場」的俄國民眾。

報導指出，有目擊者在推特上透露，事故前有多名俄國前迷，疑似受到酒精催化，在搭乘手扶梯時，又唱又跳，才造成手扶梯加速失控，進而塌陷。

當局在事發後，緊急關閉「共和國廣場站」，目前正全力調查案情中。

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