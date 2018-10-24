高空機翼上拍MV 饒舌歌手墜地慘死

加拿大34歲饒舌歌手麥莫瑞（Jon James McMurray）為拍攝該MV，花飛數月練習高空行走特技。（翻攝自「jonjames」Instagram）

2018-10-24 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大34歲饒舌歌手麥莫瑞（Jon James McMurray），20日為拍攝MV，在卑詩省（British Columbia）弗農（Vernon）乘小飛機進行高空特技表演，孰料過程中發生失誤，導致降落傘未開，當場自空中墜下身亡。

綜合外媒報導，當天麥莫瑞為拍MV，搭乘一架賽斯納（Cessna）小飛機，挑戰在高空飛行的機翼上行走，但當他走到機翼遠端時，小飛機因麥莫瑞行為而陷入螺旋槳式下降，頓時飛行員無法妥善操控；儘管麥莫瑞緊抓機翼，但當他放手時，小飛機已離地面太近，麥莫瑞無充裕時間打開降落傘，墜地慘死，遺體則在一處草地上尋獲。

憾事發生後，飛行員重新成功操控小飛機，並在幾分鐘後安全著陸，其餘成員並無大恙。據悉，麥莫瑞為拍攝此特技，已準備數月，不料仍發生此事，目前當局正著手調查全案中。

報導透露，麥莫瑞不僅過去就有MV挑戰極限特技，且他還是名專業滑雪運動員，但因數年前腳部骨折，才轉往樂壇發展，目前他一些在YouTube上的MV已獲得近50萬觀看人次。

麥莫瑞事故前最後身影影片請見：