護理機構爆集體感染腺病毒 美6名孩童身亡

美國紐澤西州衞生部門週二表示，位於哈斯克爾的瓦納克護理與康復中心，有18名兒科患者感染腺病毒，其中6人不幸身亡。（圖翻攝自Google Map）

2018-10-24 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州衞生部門週二表示，位於哈斯克爾的瓦納克護理與康復中心（Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation），有18名兒科患者感染腺病毒（adenovirus），其中6人不幸身亡。

綜合媒體報導，衛生部門9日接獲通報，瓦納克護理與康復中心疑似出現感染呼吸道疾病，至於確切死亡時間仍待釐清。該部會發言人柯根（Nicole Kirgan）表示，為保護患者隱私，不會公布其實際年齡，僅透露大部份是未成年。

報導指出，衛生部門小組已著手病毒爆發的可能原因，調查人員發現小朋友的洗手環節上疑似有缺失，官方將與該機構持續密切合作處理感控問題，並下令疫情結束與合於規定前，暫停接收新患者。紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）對此在推特上感到痛心，承諾相關單位會積極監測、採取防護措施防止疫情蔓延。

報導提到，腺病毒普遍透過觸碰、握手；咳嗽、打噴嚏；與受到汙染的物體、表面接觸；洗手前摸嘴巴、鼻子與眼睛方式傳遞，不僅影響呼吸道、眼睛、腸子、泌尿道與神經系統，可能也是造成感冒、支氣管炎、肺炎、結膜炎的潛在原因。

報導提及，腺病毒引起的症狀通常較輕微，但免疫系統差、患有呼吸道與心臟疾病者，感染重病的風險較高。

報導引述，居住在該中心的兒童，有些患有殘疾，包括不良於行、失語，部分則陷入昏迷狀態，「對許多人來說，那是他們永遠的避風港」。