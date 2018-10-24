美中關係緊張 《金融時報》：台美強化軍事合作！

《金融時報》報導，台灣將在下週登場的美台國防工業會議尋求與美國達成更大的採購案。圖為總統蔡英文。（法新社）

2018-10-24 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張，台美則是強化雙邊關係，上個月美國批准3.3億美元的對台軍售，火速引來中國抗議。根據《金融時報》報導，台灣將在下週登場的美台國防工業會議尋求與美國達成更大的採購案。

報導指出，台灣與美國華府加深防衛關係，我軍方高層和專家，本月將前往美國，除了提出一系列較大的採購協議，雙方也將談到台灣與美國國防工業供應鏈的合作。國防安全研究院所長蘇紫雲表示，美國政府開始認真看待中國的經濟和軍事威脅，因此對中國轉變態度，現在正是「台灣的機會」。

美台國防工業會議下週將舉行，國防安全研究院將提出把台灣製的晶片應用於改裝美國、北約成員國以及數個亞洲國家，共達數千架F-16、F-15與F-18戰鬥機的中央處理器（CPU）。另外，我政府也將承諾，加強對中國技術外洩的防範，這是川普政府最關注的主要問題。

報導提到，川普政府改變過去美方態度，加快了對台灣軍售案的批准頻率，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）也表示，美國過去10年的軍售方式「造成很大損害」，「他們讓中國過度干涉其中，也提高台灣維持可靠防衛能力的成本」。