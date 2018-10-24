華郵記者命案 沙烏地國王、王儲接見家屬致哀

《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，引起國際關注。沙國國王和王儲週二（23日）接見家屬致哀。（路透）

2018-10-24 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，引起國際關注。沙國國王和王儲週二（23日）接見家屬致哀。當地媒體表示，家屬對此表達感謝。

綜合外媒報導，沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）被指涉嫌謀殺哈紹吉，一舉一動備受關注。他週二與父親、沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）在艾雅瑪瑪宮（The Al-Yamama Palace）接見家屬。

沙國當地媒體指出，沙爾曼和穆罕默德對哈紹吉的兒子Salah Jamal Khashoggi和手足Sahl Ahmed Khashoggi致上最深切的哀悼。哈紹吉的家屬對此表達感謝。

哈紹吉家族一位害怕遭報復而要求匿名的友人告訴《美聯社》，哈紹吉的兒子Salah自去年以來一直被限制出境。

《美聯社》指出，自命案曝光以來，沙國王儲穆罕默德面臨越來越大的壓力，批評者懷疑他主導這起殺人行動或至少知情。沙國當局表示，已逮捕18名嫌犯並開除幾名高官。