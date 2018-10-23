敘利亞遭綁3年 日本記者安田純平獲釋

2018-10-23 23:21

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕遭敘利亞聖戰組織囚禁的日本記者安田純平，傳在今晚已被釋放，日本政府發言人、官房長官菅義偉23日晚間召開緊急記者會證實，收到來自卡達通報安田已被釋放並接受土耳其政府保護中。

菅義偉表示，日本時間晚間7點40分（台灣時間6點40分）左右，來自卡達通報表示，安田最快將於今晚釋放，晚間9點多左右，卡達再度通報，安田已進入土耳其，並停留在安塔西亞的邊哨被保護中。菅義偉表示，目前正與土耳其政府確認中，該名男子為安田的可能性很高，健康狀況良好，政府已通知安田的太太Myu。

現年44歲的安田，大約3年前在內戰下的敘利亞失蹤，傳出遭「努斯拉陣線」（al-Nusra Front，今改稱「大敘利亞征服陣線」）綁架。3年來多次透過網路影片傳出請救的訊息，2016年流出的影片中努斯拉陣線的人員還要求1千萬美元（約合台幣3億元）的天價贖款，但日本政府以未收到國人被綁架的消息回應。最近流出的一段影片是在今年8月初，看似安田的男子用日語說：「我的名字叫UMARU，我是韓國人」、「我處於非常嚴酷的環境，請儘速幫助我。」兩名全身黑衣的蒙面男子各拿一把長槍站在左右。

安田原本是《信濃每日新聞》記者，2002年利用休假先後去阿富汗和伊拉克採訪，2003年辭職成為自由撰稿記者，但同年即在伊拉克遭到軍方拘禁，2004年又被伊拉克武裝勢力拘禁，但兩次都全身而退，2015年他再度前往土耳其打算偷渡進入敘利亞時失蹤。

由於安田並非第一次在戰地被拘留，而且在他出境前日本政府已提出警告，據傳安田並非持日本護照出境，所以日本政府一直沒有掌握他被綁的訊息，日本網路也有各種說法質疑他被綁的真實性。